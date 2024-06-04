نادي سعودي يتفاوض مع أليجري.. والمدرب الإيطالي يحسم موقفه

تلقى المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس عرضا من أحد أندية الدروي السعودي.

أكدت التقارير الصحفية الإيطالية أن أليجري رفض العرض المقدم له من أحد أندية الدوري السعودي، مفضلا البقاء في إيطاليا.



كشفت التقارير تفاصيل العرض المقدم لـ أليجري، من النادي السعودي، حيث وصل الراتب لـ 25 مليون يورو سنويا، ومدة العقد تمتد حتى عام 2026.



وكان يوفنتوس أعلن فسخ تعاقده بشكل رسمي مع أليجري، بعد التوصل لإتفاق بين الطرفين، بعدما دخل ممثلي المدرب الإيطالي في مفاوضات مع إدارة اليوفي من أجل التوصل إلى إتفاق.



وتحصل المدرب أليجري على 4 مليون يورو من أصل 7 مليون بالإضافة إلى إمكانية تدريبه إلى أحد أندية الدوري الإيطالي هذا الموسم.



وتلقى أليجري عرضا من نادي لاتسيو حسبما أشارت التقارير الصحفية الإيطالية الأخيرة.

