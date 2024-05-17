يوفنتوس يقيل مديره الفني ماسيمليانو اليجري

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اقالة مديره الفني الإيطالي ماسيمليانو اليجري بعد أيام قليلة من فوز عملاق الكرة الإيطالية بلقب كأس ايطاليا بعد الفوز في المباراة النهائية على منافسة اتالانتا بيرجامو .

وكان يوفنتوس قد خسر لقب الدوري الإيطالي وأنهى الموسم بلقب كأس ايطاليا وهو اللقب الاول لفريق السيدة العجوز في اخر موسمين مما زاد من الضغوط على اليجري الذي أكدت تقارير عديدة انه على خلاف كبير مع إدارة اليوفنتوس وهو ما عجل من إقالته قبل أيام من نهاية الدوري الإيطالي بشكل رسمي .

واصدر نادي يوفنتوس بيانا مساء الجمعة قال فيه : يعلن نادي يوفنتوس اقالة ماسيمليانو اليجري من منصبه كمدير فني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي . القرار تم اتخاذه بعد بعض السلوكيات أثناء وبعد المباراة النهائية لكأس ايطاليا وهي السلوكيات التي لا تتفق مع اخلاقيات ولا سلوكيات نادي اليوفنتوس على الإطلاق والتي لابد وان يلتزم بها كل من يمثل النادي . ويتمنى النادي كل التوفيق لماسيمليانو اليجري في مستقبله .

يذكر ان ماسيمليانو اليجري يعد احد اهم المدربين في تاريخ نادي يوفنتوس الطويل حيث تولى تدريب الفريق على فترتين الاولى من عام ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٩ حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي خمس مرات متتالية وخسر مرتين في نهائي دوري أبطال أوربا امام برشلونة و ريال مدريد .

عاد اليجري لتدريب اليوفنتوس مرة أخرى عام ٢٠٢١ لكنه فشل في الحصول على لقب الدوري الإيطالي بعدما خسر الدوري لمصلحة الميلان ونابولي و انترميلان على التوالي لكنه نجح هذا الموسم في الفوز بلقب كأس ايطاليا و الحصول على مقعد التأهل لدوري أبطال أوربا في الموسم المقبل بعد غيابه الموسم الحالي.