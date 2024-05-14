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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أليجري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

فريق يوفنتوس الإيطالي
فريق يوفنتوس الإيطالي

أعلن المدير الفني ماسيمليانو أليجري قائمة فريق يوفنتوس، التي سيخوض بها موقعة نهائي كأس إيطاليا المقرر لها غدا الأربعاء، أمام فريق أتالانتا.

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تشكيل يوفنتوس أمام ساليرنيتانا.. فلاهوفيتش يقود الهجوم

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التعادل السلبي يحسم موقعة يوفنتوس وميلان

وشهدت قائمة فريق السيدة العجوز غياب وحيد فقط هو ماتيو دي تشيليو بينهما شهدت عودة الثنائي البرازيلي دانيلو وساندرو إلى جانب المهاجم التركي كينان يلديز.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تتجه أنظار محبي كرة القدم الإيطالية إلى ملعب الأوليمبيكو غدًا الأربعاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، لمتابعة نهائي كأس إيطاليا، والتي ستنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS Premium 1.

وجاءت قائمة يوفنتوس للمباراة كالأتي:

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