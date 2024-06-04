شبانة للأندية الجماهيرية: "الاهتمام بالتسويق يجب أن يكون على رأس الأولويات"

أشاد الإعلامي محمد شبانة بالخطوات الكبيرة التي يقطعها النادي الأهلي في كل المجالات وهو ما يجعله دائما صاحب السبق فيما كل هو جديد بالرياضة المصرية.

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الحفل الذي سيقيمه الأهلي اليوم لتدشين ستاده الجديد ما هو إلا بداية لبناء مدينة رياضية متكاملة تستحق وصف مشروع القرن.

ويشمل المشروع بخلاف الاستاد فندقا وجامعة ومولات والعديد من المشاريع الأخرى التي ستجلب للنادي ملايين الجنيهات سنويا وهو ما سيوسع فجوة المداخيل المالية بينه وبين بقية الأندية.

ودعا شبانة بقية الأندية وعلى رأسها الزمالك والأندية الشعبية بأن تحذو حذو النادي الأهلي لمجاراته والاستفاده من تجربته حتى لا تكون الفروقات كبيرة.