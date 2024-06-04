شوبير يكشف موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير أخر تطورات أزمة محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بعد تصريحاته الإعلامية التي أحدثت ضجة كبيرة في الشارع الرياضي.

وكان الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر قد استبعد، أفشة من تدريبات الفريق على خلفية تصريحاته الإعلامية مع إبراهيم فايق.

وقال أحمد شوبير عبر إذاعة "Onsport FM": "هناك أزمة كبيرة مع أفشة داخل النادي الأهلي، وكولر يشعر بحزن شديد من تصريحات اللاعب لأنها ستؤثر على العلاقة بين اللاعبين وبعضها البعض".

وأضاف: "هل يصل الأمر لعرض أفشة للبيع؟ لن يصل الأمر لهذا لكن اعتقد أن أفشة سيُعاني خلال الفترة المقبلة لتحسين صورته داخل الفريق".

وأتم "محمد مجدي أفشة لم يكن موفقًا في تصريحاته الأخيرة، وهذا يحدث مع الجميع وكولر مدرب صارم جدًا، ولا يحب الخروج عن النص من وجهة نظره خاصةً أنه تم التسامح أكثر من مرة".