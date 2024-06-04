الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة يكشف سبب توقف مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد

زين الدين بلعيد
زين الدين بلعيد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن توقف مفاوضات النادي الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة بسبب طلب اللاعب والنادي برفع قيمة الصفقة.

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واضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الكرة بالأهلي كانت قد توصلت لاتفاق مع النادي لضم اللاعب مقابل ٧٥٠ الف دولار وعدم استخدام الشرط الجزائي البالغ ٦٠٠ الف دولار احتراما للنادي الجزائري إلا أن فوجئ بطلب اتحاد العاصمة رفع قيمة الصفقة إلى مليون دولار.

واكمل شبانه بأن اللاعب نفسه طلب رفع قيمة راتبه إلى ٧٠٠ ألف دولار في الموسم بالرغم من الاتفاق معه بالحصول على ٥٠٠ ألف دولار.

وأتم شبانة بان وصول بعض العروض الأخرى للاعب هو ما جعله هو وناديه طلب زيادة المقابل المادي وهو ما رفضه الأهلي للتتجمد الصفقة مؤقتا.

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