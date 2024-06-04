مصر وبوركينا فاسو.. موعد المباراة والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، لمواجهة بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قاد فاز في أول مباراتين على جيبوتي بسداسية نظيفة، وسيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتى أقيمت خارج الديار، في المقابل تعادل منتخب بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بهدف، قبل أن يحقق المنتخب البوركيني الفوز في الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو بأربع نقاط.

مصر وبوركينا فاسو.. موعد المباراة

ويستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وبوركينا فاسو يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو.

ويمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية أمام بوركينا فاسو حيث لم يخسر الفراعنة أمام الأحصنة، حيث حقق المنتخب الوطني 5 انتصارات مقابل تعادلين.