نشرة أخبار المرور: سيولة مرورية في كافة أرجاء القاهرة الكبرى

سادت حالة من الانسيابية المرورية في الشوارع الكبرى والطرق السريعة والميادين العامة في إقليم القاهرة الكبرى في القاهرة والجيزة والقليوبية انتظاماً كبيراً.

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وبالحديث عن منطقة كورنيش النيل، فقد شهدت حالة حالة من الانسيابية المرورية التامة، وهو الأمر الذي يسر أيضاً على حركة السيارات في الطريق الدائري ومحور 26 يوليو.

وبالانتقال إلى مناطق مصر الجديدة والعباسية وغمرة وصولاً لميدان الشهيد عبد المنعم رياض فإن حالة من الانتظام المروري هي السائدة.

وبالحديث عن مناطق الجيزة فقد شهدت شوارع فيصل والهرم وترسا انتظاماً في حركة المركبات، وهو الأمر الذي ينطبق على نفق الأزهر.

كما شهدت منطقة كورنيش المعادي انتظاماً لحركة السيارات في طريق الوصول إلى وسط البلد، ومن منطقة أثر النبي وصولاً إلى القصر العيني ومنطقة الزمالك وكوبري 15 مايو وصولاً لبولاق أبو العلا وماسبيرو.

وبالحديث عن القليوبية، فقد شهد الطريق الزراعي في بنها حالة من الانسيابية والطريق إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة