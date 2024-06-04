الأشقاء الأشقياء في قبضة العدالة..القصاص لضحية عتاب الجيران

لم تجمع رابطة الدم فقط بين أبطال القصة الأشرار، بل ساروا سوياً على سِراط الشيطان، وفقدوا اتزانهم في لحظة الحقيقة ليسقطوا غير مأسوف عليهم في حمم جهنم.

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بدأت القصة بعتاب من الضحية بسبب تدخين السجائر المُلوثة بالمخدرات عند ناصية محل عمله، فلم يرق ذلك للجناة، وأخذتهم العزة بالاثم حتى صبوا على رأسه شرور جنونهم.

أمسكت الشرطة بالعصابة الإجرامية وقدمتهم للعدالة التي اقتصت منهم حقاً وعدلاً.

تفاصيل القصة

وقعت الحكاية في يوم 4 نوفمبر 2023، حينما أبلغ المجني عيه سيد ربيع محمد فضل بتضرره من المُتهمين لوجود مشادة سابقة بينهم وبينه بسبب قيام الجُناة بالتعامل بالمواد المخدرة أمام سكنه والمحل الخاص به.

عاتبهم المجني عليه، وانصاع الأشقاء الأشقياء في البداية لكلمات التهذيب، وتم الصُلح بين الأطراف المعنية.

وفي لحظة الغدر، وأثناء نوم المجني عليه تناهى إلى سمعه صوت إطلاق عيار ناري، فاستيقظ مُتفاجئاً بقيام المتهمين بإتلاف واجهة المحل الخاص به، وإطلاق شماريخ وأعيرة نارية.

وجاء ذلك بهدف بث حالة من الرعب والذعر في قلوب أهل المنطقة، وأشعلوا النار في مجل المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه.

وتدخلت الشرطة واستعانت بأدوات البحث الحديثة وكاميرات المراقبة ليتم القبض في النهاية على المتهمين.

مضبوطات المُـتهمين

وبضبط المُتهمين وتفتيشهم تم العثور على علبة سجائر بداخلها 26 لفافة ورقية تحوي جميعها كمية من مخدر الهيروين، وأرشد المُتهمون عن سلاح ناري (فرد خرطوش محلي الصنع) و3 طلقات خرطوش من ذات العيار.

كما أرشدوا عن بندقية خرطوش، وشمروخ، و2 سلاح أبيض (سنجة كبيرة الحجم)، وبمُواجهتهم بالواقعة أقروا بإحرازهم المضبوطات بقصد التشاجر وأعمال البلطجة واستعراض القوة.

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وشقيقيه عبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف ضد المجني عليه سيد ربيع.

وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).

كما أحرزوا وآخرين مجهولين وحازوا بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مشخخن (2 فرد خرطوش) بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزوا وآخرين مجهولين وحازوا بالذات والواسطة ذخائر (3 طلقات) مما تستعمل على السلاح الناري.

كما أحرزوا وآخرين مجهولين وحازوا بالذات والواسطة سلاحاً أبيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية، ومما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.

ووقع بناءً على ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.

حكم المحكمة

وقضت المحكمة بمعاقبة المُتهمين محمد.م وشقيقيه عبده.م وحمدي.م بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه.

وعاقبت المحكمة المتهم محمد.م بعقابٍ إضافي تمثل بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بخصوص تهمة إحراز الجوهر المخدر.

وألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين، والسلاح الأبيض المضبوطين في الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النوواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.