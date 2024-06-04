خبير اقتصادي: الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تجاوز التحديات المستقبلية (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تجاوز التحديات المستقبلية.

وأضاف مصطفى بدرة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء الإثنين، أن الحكومة الجديدة لا بد أن تدرك حجم التحديات الخارجية.



وتابع الخبير الاقتصادي، انه ايضا لابد لـ الحكومة الجديدة أن تراقب التغيرات الاقتصاديه في العالم، لافتا إلى أن أسعار السلع في الاسواق المصريه مرتفعه، وقرارت الحكومة الأخيرة حجمت بعض هذا الارتفاع.

وأكد أن الدكتور مدبولي يستحق الاحترام والتقدير، وأن ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيه ليست عبثية بل تأتي من خلال قدراته وكفاءته المهنية.

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، متعهدًا له ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه، وفقًا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وقدم مدبولي الشكر لكل زملائه على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

