مواطنون ضد الغلاء: المواطن ينتظر من الحكومة الجديدة طفرة كبيرة بكافة القطاعات

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المواطن ينتظر من الحكومة الجديدة طفرة كبيرة في كافة القطاعات، كما أن ملف الحماية الاجتماعية من أهم الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة ويجب التعامل مع هذا الملف بشكل يناسب حاجة المواطن.

يجب على الحكومة الجديدة أن تستمع للمواطنين

وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد»، مساءاليوم، أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تستمع للمواطنين وتعطي الفرصة للشباب من ذوي الكفاءة في كافة القطاعات لتحقيق نتائج إيجابية في الشارع.

وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: "لابد من تطبيق القانون على كل من يرفع أسعار السلع الغذائية والمنتجات، وفي حال تطبيقه سيكون هناك ردع لكبار التجار بعد ذلك، كما أن هناك العديد من التجار يحققون أموال طائلة لابد توقيع غرامة كبيرة عليه حتى يكون عبرة لغيره.

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن انخفاض الدولار يؤدي إلى رجوع الأسعار، بمعنى أن تسعير الدولار وصل في مرحلة سابقة لـ70 جنيهًا، والآن يتم تسعيره على 46، ونرى استجابة في هذا الأمر بشأن نزول الأسعار مرة أخرى.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي أن استجابات نزول الأسعار تختلف من محافظة لأخرى، مشيرًا إلى أن الاستجابة في انخفاض الأسعار في الدواجن والأسماك والبيض، ليس التي ننتظرها.



وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن حقوق المستهلك تعني ضمانه سلعة ذات جودة جيدة، وأن يأخذ بها فاتورة معترفًا بها، تحتوى على اسم المورد والسجل التجاري والرقم الضريبي والعنوان، حتى يتم البحث عنه بعد ذلك.