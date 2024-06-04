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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

والد عمر كمال: لا يوجد أزمة بين نجلي وحسام حسن

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

أعرب كمال عبدالواحد عن سعادته بانضمام نجله عمر كمال عبد الواحد لصفوف منتخب مصر الأول بعد الإصابة التي تعرض لها احمد فتوح.

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منتخب مصر يواصل تدريباته وانضمام عمر كمال استعدادًا لمواجهة بوركينا

وقال كمال عبدالواحد في تصريحات تلفزيونية في برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أشكر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن  لحرصهم على مصلحة الفريق".

وأضاف: "لا يوجد أزمة بين عمر كمال وحسام حسن والأمور تسير بشكل جيد بينهما ".

وتابع كمال عبد الواحد : "اتمنى الشفاء العاجل لأحمد فتوح والعودة سريعا للملاعب خلال الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته: " منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز امام بوركينا فاسو في المباراة المقبلة ".
 

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