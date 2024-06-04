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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته وانضمام عمر كمال استعدادًا لمواجهة بوركينا

منتخب مصر
منتخب مصر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ،  تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

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انضم عمر كمال لمعسكر المنتخب و شارك في جزء من تدريبات الفريق .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و الاستاذ عامر حسين و اللواء حلمي مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة .

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