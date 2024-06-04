منتخب مصر يواصل تدريباته وانضمام عمر كمال استعدادًا لمواجهة بوركينا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ، تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

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انضم عمر كمال لمعسكر المنتخب و شارك في جزء من تدريبات الفريق .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و الاستاذ عامر حسين و اللواء حلمي مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة .