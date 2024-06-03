بحضور قيادات الأزهر.. إجراء مقابلات للأعضاء المرشحين لسد العجز بالرواق الأزهري

أجرى الجامع الأزهر اليوم المقابلات العلمية والفكرية للأعضاء المرشحين للعمل بالرواق الأزهري، وذلك في إطار سد العجز بالإدارات الفرعية بالرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية.

وعُقدت اللجان بحضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والشيخ عوض الله الأمير، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد الله الشمندي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة، والشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف، والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر.

المقابلات العلمية والفكرية تتمثل في تقييم المعرفة والمهارات العلمية

وذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن المقابلات العلمية والفكرية تتمثل في تقييم المعرفة والمهارات العلمية والفنية للمتقدمين وقدرتهم على تحليل المشكلات، وابتكار الحلول الجديدة فيما يطرأ من المستجدات، حيث يتم خلال المقابلات طرح أسئلة متنوعة ومحددة لقياس مدى استيعاب المتقدمين للمفاهيم العلمية، وقدرتهم على تطبيقها بما يتناسب ومنظومة التعليم بالرواق الأزهري، بالإضافة إلى تقييم المهارات الإدارية والقدرة على التواصل والتعاون مع الآخرين.

تقييم آداء المتقدمين واختيار الأفضل والأكفأ والأكثر ملاءمة

وفي نفس السياق أوضح الدكتور هاني عودة مديرعام الجامع الأزهر، أنه يتم تقييم آداء المتقدمين واختيار الأفضل والأكفأ، والأكثر ملاءمة من بينهم لشغل المناصب الشاغرة، بناءً على المعرفة العلمية والخبرة السابقة والمهارات الإدارية والقدرة على الابتكار، ومهارات التعامل مع الحاسب الآلي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يتم تقييم مهارات المرشحين في الإدارة والقيادة، بالإضافة إلى قدراتهم في التواصل والتنظيم والقدرة على حل المشكلات الإدارية، وذلك لتحقيق أهداف الرواق المرجوة.

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.