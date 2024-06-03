الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 3 يونيو، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.25%، عند مستوى 2415.50 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 3.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2960 صفقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 3 يونيو، عند مستوى 2,037.24 بارتفاع بلغ قدره 3.57 نقاط عن معدل الإقفال السابق ، وأغلق مؤشر البحرين الإسلامي تعاملاته عند مستوى 823.39 بارتفاع بلغ قدره 2.95 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو مليونين و954 ألفًا و596 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 605 آلاف و637 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 73 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية جلسة تداولاته خلال تعاملات، اليوم الاثنين 3 يونيو، على ارتفاع بمقدار 23.07 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.25 %، ليصل إلى مستوى 9408.52 نقاط.

وتم خلال الجلسة تداول 136 مليونًا و363 ألفًا و9 أسهم، بقيمة 429 مليونًا و283 ألفًا و435.976 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15394 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى فى أسواق الأسهم القطرية، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 3 يونيو، على انخفاض مؤشرها العام 3ر40 نقطة ليبلغ مستوى 56ر7025 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 %، وتم تداول 190 مليون سهم عبر 14744 صفقة نقدية بقيمة 8ر50 مليون دينار (نحو 9ر154 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 14ر24 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5997 نقطة بنسبة ارتفاع 40ر0 % من خلال تداول 7ر98 مليون سهم عبر 5788 صفقة نقدية بقيمة 7ر13 مليون دينار (نحو 7ر41 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 31ر59 نقطة ليبلغ مستوى 50ر7637 نقطة بنسبة انخفاض 77ر0% من خلال تداول 3ر91 مليون سهم عبر 8956 صفقة بقيمة 11ر37 مليون دينار (نحو 18ر113 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 61ر21 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5828 نقطة بنسبة ارتفاع 37ر0 % من خلال تداول 6ر71 مليون سهم عبر 3802 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 ملايين دينار (نحو 9ر32 مليون دولار).