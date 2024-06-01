مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى يشاركان فى فعاليات بورصة السياحة العالمية «ITB China» بالصين.. لأول مرة

لقاءات واجتماعات مكثفة فى الجناح المصرى

توقيع مذكرة تفاهم بين مطارى القاهرة وشنغهاى لتطوير أعمال الركاب والشحن وتعزيز تجربة ركاب الترانزيت

بروتوكول تعاون بين مصر للطيران للخطوط الجوية و«Dongli Group» و«Meiya air Service» لتصبحا وكيلا لها فى الصين

«زكريا»: الصين من أكبر الأسواق السياحية فى العالم.. والمشاركة فى «ITB China» تتيح الوصول إلى عملاء أكثر وشراكات جديدة ومزيد من السياح الصينيين

«موسى»: نستهدف السوق الصينى بشكل خاص وافتتاح خط طيران القاهرة - شنغهاى لتلبية الطلب المتزايد.. و6 نقاط لمصر للطيران إلى الصين بحلول 2028

تنسيق بين الجانبين المصرى والصينى لنقل عدد من الآثار المصرية لعرضها فى متحف شنغهاى يوليو القادم

فى ضوء توجيهات وزير الطيران المدنى بتعزيز مشاركة قطاع الطيران المدنى المصرى فى المعارض والمحافل الدولية المتعلقة بالسياحة والسفر والتى تسهم بشكل كبير فى تبادل الخبرات والتعرف على التقنيات الحديثة فى هذا المجال، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع شركات الطيران العالمية والمؤسسات المعنية بتطوير قطاع الطيران.. شارك وفد رفيع المستوى يضم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران مهندس يحيى زكريا ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوى محاسب مجدى إسحاق ورئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية طيار محمد موسى ورئيس القطاع التجارى ورئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.. وتأتى مشاركة مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى لأول مرة فى فعاليات بورصة السياحة العالمية بالصين ITB China والمقام بمدينة شنغهاى خلال الفترة من ٢٧ وحتى 29 مايو بمركز شنغهاى العالمى للمعارض والمؤتمرات.. ضمن خطة وزارة الطيران المدنى الطموحة لتعزيز التعاون فى كافة الأسواق السياحية الدولية.

تشارك مصر للطيران فى فعاليات بورصة السياحة العالمية بالصين ITB China والمقام بمدينة شنغهاى بجناح ذى تصميم مميز مزود بشاشات تفاعلية لعرض أبرز العروض والأنشطة وأحدث وجهات مصر للطيران.. وخلال فعاليات المعرض الذى لاقى حضورا كبيرا من شركات السياحة والسفر والطيران وعدد من المنظمات الحكومية العاملة فى مجال السياحة، وبمشاركة مكاتب مصر الطيران فى بكين وجوانزو وهانزو وشنغهاى، حيث التقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بمدير مطار شنغهاى، وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين مطار القاهرة الدولى ومطار شنغهاى والتى تنص على تطوير أعمال الركاب والشحن ودعم خطوط نقل الركاب والبضائع بين القاهرة وشانغهاى، بالإضافة إلى دعم عمليات الشحن الجوى لرحلات الركاب، وتعزيز تجربة ركاب الترانزيت فى مطارات الطرفين.

واتفق الطرفان على القيام بحملات تسويقية مشتركة وعقد اجتماعات منتظمة للإعلان عن سوق الطيران بين القاهرة وشنغهاى معاً وتعزيز الخدمة الجوية لرحلات الركاب الحالية عبر القنوات الإعلامية الخاصة والنشرات الإخبارية، كما اتفقا على تبادل المعلومات والرؤى النوعية والكمية للسوق، بالإضافة إلى تبادل الخبرات على مستوى العاملين وتدريبهم للارتقاء بالمستوى الفنى والإدارى.

كما شهد أيضاً جناح مصر للطيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة Dongli Group إحدى أكبر الشركات المتخصصة فى حجز التذاكر بالصين، وكذا مع شركة Meiya air Service أكبر وكيل سياحى فى الصين لتصبح وكيلا لشركة مصر للطيران فى نطاق جمهورية الصين.

الكرنك

كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر لعرض أحدث خدمات مصر للطيران وخطوط الطيران الجديدة التى ستطلقها قريباً بغرض الترويج للمقصد المصرى الذى يجذب سنوياً أعداداً هائلة من سائحى العالم لتكون مصر الوجهة المفضلة لديهم دائماً عند السفر.. هذا بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لقطاع السياحة (الكرنك) من خلال عقد العديد من اللقاءات مع كبرى شركات السياحة والسفر ومنظمى الرحلات بالصين وذلك لعرض أحدث برامج السياحية والعروض الترويجية المختلفة.

وفى هذا السياق أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران مهندس يحيى زكريا أن الصين تعد واحدة من أكبر الأسواق السياحية فى العالم، ومشاركة مصر للطيران فى معرض ITB China يتيح لها فرصة الوصول إلى عدد كبير من العملاء ووكلاء السياحة والسفر والترويج للوجهات السياحية المصرية لجذب المزيد من السياح الصينيين إلى مصر فضلاً عن بناء شراكات جديدة.

نقاط جديدة

ومن جانبه أضاف رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية طيار محمد موسى أن مصر للطيران تستهدف السوق الصينى بشكل خاص حيث تم افتتاح مؤخرا خط طيران بين القاهرة وشنغهاى لتلبية الطلب المتزايد على السوق الصينى، حيث من المخطط أن تصل عدد نقاط مصر للطيران إلى الصين إلى 6 نقاط بحلول عام 2028.

وشهد جناح مصر للطيران إقبالاً كبيراً من زوار المعرض لبحث التعاون المشترك فى مجال السفر والسياحة ضمن السوق الصينية المتنامية، كما قامت الشركة بإجراء قرعة علنية لزوار الجناح للفوز بتذكرتى سفر ونماذج طائرات مصر للطيران والعديد من الهدايا التسويقية الأخرى التى جذبت العديد من الزائرين.

أحدث الطرازات

وتجدر الإشارة إلى أن مصر للطيران تقوم بتشغيل رحلاتها إلى الصين بطائراتها المزودة بأفضل الوسائل الترفيهية التـى تضمن للراكب رحلة مريحة، حيث تسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى شنغهاى بطائرة الـB777-300، وإلى بكين ثلاث رحلات أسبوعيا بطائرة الـB787-900، كما تقوم بتشغيل رحلة يومياً إلى جوانزو بطراز الـB777-300 بينما تطير إلى هانزو بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً بطائرة الـB787-900..

لقاءات واجتماعات

وفى ختام فعاليات بورصة السفر الصينى «ITB China»، التقى وفد مصر للطيران بكبرى وكلاء السياحة والسفر ومنها Spring Tour وFanmeiAir International Service وكذا ممثلو إدارات عدد من المطارات لبحث سبل التعاون المختلفة وفتح مجالات عمل متنوعة داخل السوق الصينية.

وشهد الجناح عقد اجتماع مع إدارة متحف شنغهاى لدراسة آليات التنسيق بين الجانبين والمجلس الأعلى للآثار لنقل عدد من الآثار المصرية لعرضها فى متحف شنغهاى فى شهر يوليو القادم.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر للطيران وشركة GZL International Travel Service والتى تعد من أكبر وكلاء السياحة والسفر فى الصين.

وتم إجراء قرعة علنية داخل جناح مصر للطيران للفوز بتذكرتى سفر ونماذج طائرات والتى لاقت إقبالا كبيرا من زوار الجناح.