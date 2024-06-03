تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي

رسميا اعلن نادي ريال مدريد الاسباني عن تعاقده مع نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي في صفقة انتقال حر لتكون اولى الصفقات التي اعلن عنها الفريق الملكي استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وكان كيليان مبابي قد اعلن قبل حوالي الشهر انفصاله عن ناديه باريس سان جيرمان بعد عدم الاتفاق على تجديد تعاقده مع النادي الباريسي الذي انضم له عام 2018 من نادي موناكو الفرنسي في صفقة انتقال قياسي لنجم شاب في ذلك الوقت .

ووفقا لتقارير الصحف الاسبانية فأن كيليان مبابي سيكون الاعب الاعلي اجرا في ريال مدريد متفوقا على جود بيلينجهام و فينيسيوس جونيور حيث من المتوقع ان يتقاضى حوالي 12.8 مليون جنية استرليني في الموسم الى جانب حصوله على نسبة كبيرة من قيمة مبيعات صوره مع نادي ريال مدريد .

وفي تصريحات ابرزتها الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد قال كيليان مبابي : بعد انتقالي بشكل رسمي الى ريال مدريد استطيع ان اقول انه حلم تحول الى حقيقة انا سعيد للغاية وفخور بالانتقال لهذا النادي العريق .

واضاف مبابي : لا يستطيع احد ان يعرف او يتنبأ كيف انا سعيد في تلك اللحظة . كل الشكر لمشجعي ريال مدريد ولا استطيع الانتظار لكي التقي بكم . اهلا مدريد .