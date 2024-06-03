إحالة عاطل شرع في سرقة تكييف مستشفى أم المصريين للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة عاطلا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالشروع في سرقة تكييف مستشفى أم المصريين.

وطالبا النيابة في وقت سابق سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل لشروعه في سرقة جهاز تكييف، من مستشفى أم المصريين، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد ضبط لص أثناء محاولته ارتكاب جريمة سرقة، بمستشفى أم المصريين، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ.

وتبين أن عاطلا شرع في سرقة جهاز تكييف، بعدما تمكن من تسلق السور الخاص بالمستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.