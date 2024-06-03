رابط وخطوات التقديم لرياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة

ترتفع معدلات البحث عن رابط تقديم رياض الاطفال 2024 على محركات جوجل خلال الأيام الماضية من قبل أولياء الأمور وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي 2023-2024 وبدء العام الدراسي الجديد 2024- 2025 ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم إلكترونيًا لمرحلة تقديم رياض الأطفال 2025-2024، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات ، من يوم السبت 1 يونيو 2024 على أن يستمر التقديم حتى 30 يونيو الجاري.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " خطوات وتفاصيل التقديم لرياض الاطفال 2024.

خطوات التقديم لرياض الاطفال 2024

دخول ولي الأمر على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابـط.

التسجيل على موقع وزارة التعليم من خلال تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

يدخل ولي الأمر كلمة المرور والرقم التعريف الشخصي.

اختيار ولي الأمر من الصفحة الرئيسية ايقونة "تسجيل طلبات التقدم الكترونيًا لمرحلة رياض أطفال.

تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالطفل والوالدين والعنوان بشكل صحيح.

يدخل ولي الأمر رغباته حسب المدارس المتاحة له من القريب إلى البعيد، ثم يقوم بحفظ البيانات التي ادخلها.

واخيرًا، تظهر نتيجة الطلب على موقع الوزارة.

شروط التقديم للمستوى الأول رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية

لا يجوز الاستثناء من مواعيد التقديم.

يتم القبول تنازليًا من أكبر إلى أصغر سن.

الكثافة المقررة لفصل رياض الأطفال 36 طفلا بالقاعة.

ألا يزيد سن الطفل المتقدم لرياض الأطفال عن 5 سنوات.

لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بفصول رياض الأطفال.

ألا يقل سن الطفل المتقدم بالمستوى الأول لرياض الأطفال عن 4 سنوات.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال بالمدارس الحكومية و التجريبية 2024

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

8 صور فوتوغرافية حديثة للطفل.

الشهادة الأصلية للاطلاع عليها.

صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

اثبات محل الإقامة سواء بإيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد ايجار موثق من عام سابق).

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تقديم رياض اطفال من سن كام؟

وحددت وزارة التربية والتعليم، سن تقديم «KG1» بالمدارس الحكومي والتجريبي «الرسمية والرسمية لغات»، تبدأ من 4 حتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024 على أن تحسب السن في 1 أكتوبر 2024، ويكون القبول للأطفال الأكبر سنًّا وفقًا للإتاحة الموجودة بالمدارس والإدارة تعليمية.