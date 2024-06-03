وكيل تعليم الغربية يتابع تدريب معلمات رياض الأطفال لتحسين ضمان الجودة

تابع اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قاعات التدريب بمدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات بإدارة غرب طنطا التعليمية.

واطمأن على انتظام سير التدريب، وتوافروسائل الشرح والايضاح لدي السادة المدربين وكذلك توافر الأدوات والخامات لتنفيذ استراتيجيات التدريس التفاعلية المختلفة، ومنها استيراتيجيه اللعب وتوظيفها في منهج 2.0، استيراتيجية سرد القصص وتطبيقها بمنهج 2.0، استيراتيجية أداء الأدوار، المفهوم والاهمية والوظيفة وتطبيقاتها في نافذة القيم والاخلاق، استيراتيجية الكتابة في الهواء ودورها في دعم مهارات الكتابة بإستخدام استراتيجيات التدريس ( التدريس القائم علي اللعب ).



الجدير بالذكر أن عدد المستهدفين من التدريب 2412 معلمة وموجه رياض اطفال داخل 80 قاعة تم تجهيزها لاستقبال المتدربات ممثلة في جميع الادارات التعليمية علي مستوى المديرية

وتوجه حسن، بالشكر للدكتورة مرفت فايد مدير ادارة التدريب بالمديرية، والاستاذة ثناء الحبال، مدير ادارة رياض الاطفال بالمديرية وجميع السادة القائمين والمشرفين علي تنفيذ التدريب