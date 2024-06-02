الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال.. تعرف عليها

رياض الاطفال
رياض الاطفال

يبحث العديد من  أولياء الامور عبر محرك البحث "جوجل" عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الاطفال 2024- 2025 وذلك بعدما تم فتح باب التقديم اعتبارًا من الاول من يونيو الجاري.

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ويتاح لأولياء الأمور التقديم لأطفالهم في مراحل رياض الأطفال وفقًا للسن القانونية للتقديم من 4 لـ 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024 على أن يتم حساب السن في 1 أكتوبر 2024، وتكون أولوية القبول للأطفال الأكبر سنًّا وذلك وفقًا للإتاحة بكل إدارة تعليمية.
 

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الاوراق المطلوبة للتقديم في رياض الاطفال:
 

*شراء ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.
 

*شهادة ميلاد مميكنة 3 صور منها وليس شرط أن تكون حديثة.
 

*صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل.
 

*صورة بطاقة الأب والأم، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الكفيل أو من له حق الولاية التعليمية سارية.
 

*إثبات السكن من إيصال «غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم أو عقد إيجار موثق».
 ملء البطاقة الصحية للطفل يتم عملها بالتأمين الصحي.
 

*ملف تقديم من المكتبة مستوفي الدمغات وهي"طابع مهن تعليمية فئة جنيه وطابع مشروعات فئة عشرة جنيهات".

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