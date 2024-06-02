الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال.. تعرف عليها

يبحث العديد من أولياء الامور عبر محرك البحث "جوجل" عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الاطفال 2024- 2025 وذلك بعدما تم فتح باب التقديم اعتبارًا من الاول من يونيو الجاري.



ويتاح لأولياء الأمور التقديم لأطفالهم في مراحل رياض الأطفال وفقًا للسن القانونية للتقديم من 4 لـ 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024 على أن يتم حساب السن في 1 أكتوبر 2024، وتكون أولوية القبول للأطفال الأكبر سنًّا وذلك وفقًا للإتاحة بكل إدارة تعليمية.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الاوراق المطلوبة للتقديم في رياض الاطفال:



*شراء ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.



*شهادة ميلاد مميكنة 3 صور منها وليس شرط أن تكون حديثة.



*صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل.



*صورة بطاقة الأب والأم، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الكفيل أو من له حق الولاية التعليمية سارية.



*إثبات السكن من إيصال «غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم أو عقد إيجار موثق».

ملء البطاقة الصحية للطفل يتم عملها بالتأمين الصحي.



*ملف تقديم من المكتبة مستوفي الدمغات وهي"طابع مهن تعليمية فئة جنيه وطابع مشروعات فئة عشرة جنيهات".