تحذير للحجيج من تناول هذا المشروب على جبل عرفات.. فيديو

نصحت الدكتورة بسمة يسري، طبيبة بشرية متخصصة فى التغذية العلاجية، حجاج بيت الله الحرام، بعدة نصائح صحية عليهم فعلها أثناء أداء المناسك خاصة الوقوف بجبل عرفات، حتى لا يتعرضوا إلى وعكات صحية.

وقالت الطبيبة البشرية المتخصصة فى التغذية العلاجية، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الاثنين: "درجات الحرارة مرتفعة جدا، فلابد من شرب ٤ لتر يوميا، حتى لا نصاب بالجفاف او الإجهاد الحراري".

وحذرت من الإفراط فى شرب القهوة والشاي لما يحتويه على كافيين يسبب الجفاف، وكذلك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لافتة إلى أن هذه المشروبات تزيد العطش وتسبب جفاف الجسم من السوائل.

وتابعت: "لابد من تقليل المملحات خاصة فى المكسرات، وايضا الأكلات الحارة التى تحتوى على الشطة، ويمكن تعويض هذا بتناول التمر لما فيه من عناصر غذائية مهمة".

وأضافت: "أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكرى، عليهم الالتزام بجرعات علاجهم وأن يكون معهم تمر أو بسكويت أو فواكه مجففة يتناولوها فى حال حدوث هبوط".



