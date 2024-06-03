رئيس مركز ومدينة سوهاج لوداع حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، هلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، لوداع حجاج بيت الله الحرام من أبناء سوهاج الذاهبين بسلامة الله لأداء مناسك الحج لهذا العام، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وسط أجواء من الفرحة عمت الحجاج وذويهم.

وأكد الفقي، على تقديم كافة أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة للحجاج بالتعاون مع الأوقاف، والصحة، والتضامن الاجتماعي، حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، وحصولهم على التطعيمات اللازمة كما تم عقد ندوات توعية بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج، وشروطه، والآداب التي يجب الالتزام بها والواجبات، حتى يكون الحج خالصاً لوجه الله.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء سوهاج، والبالغ عددهم 330 حاج وحاجة هذا العام سيغادرون من ميدان الشبان المسلمين من خلال رحلتين إلى مطار الأقصر الدولي، الرحلة الأولى تضم 144 حاج وحاجة مقسمين على 3 أتوبيسات مغادرة الساعة ٤ عصرا، والرحلة الثانية تضم 186 حاج وحاجة، مقسمين على 4 أتوبيسات، مغادرة من ميدان الشبان الساعة 10 مساء .