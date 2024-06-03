محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات قبل سفرهم لبيت الله الحرام

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، على توديع حجاج الجمعيات الأهلية المتوجهين للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك بحضور الأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأسر الحجاج.

وسادت حالة من الفرحة بين الحجاج وأسرهم وسط عناق ونظرات الوداع، وامتزجت مشاعر الوداع بدموع الفرحة، وصافح المحافظ الحجاج وهنأهم بأداء مناسك فريضة الحج المباركة لهذا العام، معرباً عن خالص تمنياته لجميع الحجاج بالوصول بسلامة الله إلى الأراضي المقدسة والتمتع بالرحلة المباركة، ومتمنيًا عودتهم بسلامة الله وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والخير والرخاء.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه تم اختيار 279 حاجة وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة في قرعة الحج لهذا العام ، موجهاً وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء اللجنة المشرفة المرافقة لبعثة الحج بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج منذ اليوم وحتى وصولهم سالمين إلى الأراضي المقدسة لقضاء مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن.