عقود الغاز الأوروبي تقفز بنسبة 11%

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوياتها هذا العام بعد تراجع التدفقات من النرويج، مما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد أكثر من اللازم على مورد رئيسي واحد.

أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي

وقفزت العقود الآجلة للغاز الهولندي القياسي أكثر من 11% يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى هذا العام. وليس من الواضح إلى متى سيستمر الانقطاع غير المخطط له في محطة نيهامنا الضخمة لمعالجة الغاز في النرويج.

في الوقت نفسه، انخفضت التدفقات النرويجية إلى محطة إيزينغتون في المملكة المتحدة، وهي نقطة دخول لثلث إجمالي الإمدادات البريطانية، إلى الصفر.

وتظهر الانقطاعات الدور المحوري الذي تلعبه النرويج في إمداد أوروبا بعد توقف معظم عمليات تسليم خطوط الأنابيب الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا. وحتى بعد أزمة الطاقة، يظل السوق حساساً جداً لقضايا العرض ويتفاعل المتداولون بسرعة مع أي انحراف عن خطط الصيانة الموسمية المجدولة .

وقال متحدث باسم شركة Gassco AS عبر البريد الإلكتروني إن شركة Equinor ASA تحقق الآن في مصدر المشكلة. وقال متحدث باسم Centrica Plc إن عملياتهم في محطة Easingtonلم تتأثر.

"قد يكون مرتبطاً بقسم من خطوط الأنابيب يحتاج إلى الاستبدال. وقال المتحدث باسم جاسكو: "ليس من الواضح تماماً بعد المدة التي سيستغرقها الإصلاح".

ارتفعت العقود الآجلة الهولندية للأشهر الأولى، وهو مؤشر الغاز الأوروبي، بنسبة 11.85% إلى 38.28 يورو لكل ميغاوات/ساعة في الساعة 10:24 صباحاً في أمستردام. وارتفع عقد المملكة المتحدة بما يصل إلى 10.3%، وهو أكبر ارتفاع منذ أكتوبر.

أسعار النفط ترتفع بعد تمديد "أوبك+" خفض الإنتاج

أسعار الغاز والنفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 3 يونيو، عقب تحرك تحالف "أوبك+" لتمديد الخفض الكبير في إنتاج النفط حتى عام 2025.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 0.10 سنتا أو 0.12% إلى 81.21 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 0.08 سنتا أو 0.10% إلى 77.07 دولار.

ويخفض تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 5.7% من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، وتخفيضات طوعية من ثماني دول أعضاء بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا تنتهي بحلول نهاية يونيو من العام الحالي.

لكن التحالف وافق أمس الأحد على تمديد التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024.

وسيلغي "أوبك+" تدريجيا التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام بدءا من أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025.

وتوقع محللون أن يمدد "أوبك+" التخفيضات الطوعية لبضعة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب.