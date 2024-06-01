أسعار النفط تتكبد خسارة أسبوعية قبيل اجتماع "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة، أمس الجمعة وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج في التحالف.

أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بما يصل الى نحو 24 سنتا أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.3%، ليصل إلى مستوى سعر 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس بما يصل الى نحو 77 سنتا أو بنسبة بلغت نحو 0.8% ليصل إلى مستوى سعر 81.11 دولار.

وتراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 92 سنتا، أو بنسبة انخفاض تعادل نسبتها نحو 1.2%، ليصل إلى مستوى سعر 76.99 دولار .

وتراجع أسعار النفط لخام برنت على مدار الأسبوع بما يصل نسبته نحو 0.6% فيما سجل خسارة شهرية بما يصل الى نحو 5.2%.

وخسرت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل نسبته نحو 1% خلال الأسبوع، وبما يصل نسبته نحو 5.3% في مايو، بحسب موقع الأسواق العربية.

وتترقب الأسواق اجتماع تحالف "أوبك+" المقرر عقده يوم الأحد، إذ قالت مصادر، إن تحالف أوبك+ يعمل على صياغة اتفاق معقد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025.

إدارة معلومات الطاقة الأميركية

إدارة معلومات الطاقة الأميركية

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الجمعة أن إنتاج النفط الخام الأميركي ارتفع في مارس/ آذار إلى أعلى مستوى هذا العام، في حين انخفض إنتاج منتجات الوقود، وهو مؤشر للطلب، بما يصل نسبته نحو 0.4% ليصل إلى مستوى نحو 19.9 مليون برميل يوميا.

وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام.

وكان الخامان القياسيان برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يتجهان نحو أكبر انخفاض شهري لهما منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد انخفاضهما في الجلسة السابقة بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأميركية.