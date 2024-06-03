أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 80.87 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 3-6-2024، على الرغم من تحرك تحالف أوبك بلس لتمديد الخفض الكبير في إنتاج النفط حتى عام 2025.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 24 سنتا أو 0.3% إلى 80.87 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 19 سنتا أو 0.25 %إلى 76.80 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أوبك بلس أمس على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2025، وذلك لدعم الأسعار وسط ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأمريكي.

وذكر بيان صادر عن أوبك بلس أنه تم الاتفاق على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، اعتبارا من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بشكل كبير، الاثنين، إذ انخفضت الإمدادات القادمة من النرويج، مما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد الأوروبي الكبير على مورد رئيسي واحد.

قفزت العقود الآجلة الهولندية القياسية (TTF) بنحو 10 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ شهر. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى توقف غير مخطط لمصنع معالجة الغاز النرويجي الضخم في نيهامن.

وفي الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الغاز إلى محطة إيزينغتون في المملكة المتحدة، وهي نقطة دخول لثلث إجمالي إمدادات بريطانيا، إلى الصفر.

تظهر حالات التوقف هذه الدور المحوري الذي تلعبه النرويج في إمداد أوروبا بالغاز بعد توقف معظم عمليات تسليم الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية عقب أزمة أوكرانيا. حتى بعد أزمة الطاقة، لا يزال السوق حساسًا للغاية لمشاكل الإمداد ويتفاعل التجار بسرعة مع أي انحراف عن خطط صيانة البنية التحتية المجدولة. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن "التوقف النرويجي غير المخطط له يسلط الضوء مرة أخرى على مخاطر الاعتماد الأوروبي على الواردات".

وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في الأسابيع الأخيرة وسط ارتفاع الطلب في آسيا، حيث تؤدي موجة الحر إلى زيادة استهلاك الوقود المستخدم في التبريد.

وقال هانسن إن ذلك يؤدي إلى "المنافسة على الشحنات" بين أوروبا وآسيا.