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الإثنين 03 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سموتريتش: إذا وقع نتنياهو على صفقة غزة فسنحل الحكومة

وزير الماليه الإسرائيلي
وزير الماليه الإسرائيلي

هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، بالتصويت على حل الحكومة إذا وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن حول غزة.

وقال سموتريش، خلال مؤتمر صحفي: إذا وقع نتنياهو على الصفقة فسنحل الحكومة.

وأضاف سموتريش: إذا قررت الحكومة، قبول عرض الاستسلام هذا، فلن نكون جزءا منه وسنعمل على استبدال القيادة الفاشلة بقيادة جديدة تعرف كيف تصنع القرار والانتصار في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن قبل يومين (خارطة طريق) لإنهاء الحرب في غزة على 3 مراحل.

بدورها، قالت حركة حماس إنها ستدرس المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي وسترد عليه.

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