ليفاندوفسكي يكشف حقيقة اعتزاله كرة القدم

كشف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، حقيقة اعتزاله كرة القدم، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة.

وأكد ليفاندوفسكي أنه لم يتخذ قرار الاعتزال، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، حيث أشار إلى أن قلبه سيخبره بهذه اللحظة.

وأكمل: "لابد أن أشعر أولًا بشيء ما، لا أعرف متى سيحدث ذلك، صعب للغاية تحديده بنفسي".

وأكمل: "أريد أن أشعر بقراري لأكون متأكدًا منه والآن لا أملكه".

وأضاف: "لدي شعور بأنني بحالة جيدة للغاية من الناحية البدنية، وهذا لا يعني أنني لا أستطيع التفكير في الاعتزال، ربما يكون كروس قد شعر بتلك اللحظة، لكن هذا ليس ما أشعر به".

وأتم ليفاندوفسكي تصريحاته: "تدربت بجد وعملت بقوة طوال مسيرتي الكروية، وهذا ما أحصد ثماره في الوقت الحالي".