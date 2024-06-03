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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سمير محمود عثمان ينتقد لجنة الحكام لهذا السبب

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف سمير محمود عثمان الخبير التحكيمى أنه من المتوقع أن لجنة الحكام قامت بتغير طاقم التحكيم دون علم طاقم التحكيم بقيادة نادر قمر الدولة لذلك توجه إلى الملعب.

وأوضح سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " الحكم المصرى بطل بسبب بعض الظروف حيث يعمل دون تقديره ماليا وهناك مباريات مهمة يتم لعبها دون الفار ومباريات دون أهمية يتم لعبها بالفأر ".

وأشار سمير محمود عثمان أن لجنة الحكام لابد أن نساند محمود عاشور الحكم الدولى مثلما فعلت مع الثنائي أمين عمر ومحمد عادل.

وتعجب سمير محمود عثمان من دعم أمين عمر ومحمد عادل لادارة مباراتي الترقي وذلك جاء لارتباطهم بلعب مباريات في افريقيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم حيث يقود أمين عمر مباراة مالي وغانا  بينما يقود محمد عادل مباراة أنجولا والكاميرون لذلك تم اسناد المباريات لهم قبل السفر ولم نساند محمود عاشور الذى سوف يشارك فى الأولمبياد القادمة بباريس 2024 وتم إسناد بعض المباريات له بالدورى السعودى لتجهيزه.

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