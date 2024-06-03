ارتفاع بدرجات الحرارة المتوقعة غدا.. و20 يونيو بداية الصيف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا وحار على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ليلا ومعتدل على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 38 الصغرى 25

الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 37 الصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 31 الصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 33 الصغرى 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 41 الصغرى 29

شمال الصعيد:- العظمى 40 الصغرى 25

جنوب الصعيد:- العظمى 44 الصغرى 29

موعد بداية فصل الصيف

ونشرت الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فصل الصيف سيبدأ من 20 يونيو الجاري لمدة ثلاثة أشهر، إذ يتسم ذلك الفصل بارتفاع نسب الرطوبة، ودرجات الحرارة.

وتؤثر رطوبة الهواء على درجات الحرارة وعلى الإنسان، فكلما كان الهواء أدفأ زادت كمية بخار الماء الذى يحمله، وعندما يحتوى الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين يقال أن الهواء تشبع ببخار الماء.

ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة في فصل الصيف على المزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن المتوقعة بقيم تتراوح من ٣ إلى ٥ درجات مئوية وخاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ويرجع السبب إلى ارتفاع نسب الرطوبة يقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل فى تبريد الجسم .

وتابعت أنه عندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة يقوم بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء ان يمتصه.

واختتمت: فالمزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجه ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان خارج المنزل ممكن أن يصل بالجسم إلى حالة الجفاف.