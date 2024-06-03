رباعي ريال مدريد ضمن التشكيل الأفضل في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيل الأفضل لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024، بعدما حقق ريال مدريد اللقب.

وشهد التشكيل تواجد رباعي من لاعبي النادي الملكي، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.

التشكيل الأفضل في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جريجور كوبل (بوروسيا دورتموند).

الدفاع: إيان ماتسين (بوروسيا دورتموند)، ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، داني كارفاخال (ريال مدريد).

الوسط: فيتينها (باريس سان جيرمان)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، مارسيل سابيتزر (بوروسيا دورتموند).

الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، هاري كين (بايرن ميونخ)، فيل فودين (مانشستر سيتي).

الجدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا الألماني في المباراة النهائية.