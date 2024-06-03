ورشة حكى بعنوان "مشروع المونوريل المعلق" في الإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، انشطة ثقافية ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ونظم بيت ثقافة الشيخ زايد، ورشة حكى بعنوان مشروع المونوريل المعلق ضمن أنشطة الترويج لانجازات الدولة بالفرع والحديث في بعض النقاط اهمها المونوريل هو أحد المشروعات التى تنفذها الهيئة القومية للأنفاق، ويعتبر وسيلة نقل جماعية حديثة،عبارة عن قطار أحادى السكة يسير على كمرة خرسانية.،- سرعته 80 كم فى الساعة، نفس سرعة المترو، وينفذ في المدن متوسطة الازدحام حتى لا يؤثر على حركة المرور، وهو وسيلة نقل حضارية سريعة صديقة للبيئة لسببين، الأول أنه يعمل بالكهرباء، والثاني أنه يخفف من الاختناقات المرورية ويشجع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام بدلاً من سياراتهم الخاصة، وبالتالى الازدحام يقل واستخدام السولار والبنزين يقل فالانبعاثات الضارة تقل،يكون لمشروع المونوريل فائدة كبرى على قطاعات عديدة كالسياحة والصناعة والزراعة والتجارة والتصدير وتعمير المدن الجديدة،أول خط مونوريل، هو العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد بطول 56.5 كم، وينطلق من محطة الإستاد " تبادلية" بين المترو والمونوريل ويمر على القاهرة الجديدة وبعدها يصل لقلب العاصمة الإدارية الجديدة

وقامت مكتبة القصاصين الثقافيه مناقشه كتاب الحج المبرور بمجلس مدينه القصاصين وقام مناقشه الكتاب راندا عبد الفتاح امينه المكتبه وبحضور مجموعه من العاملين بالمجلس تناولت المناقشه مجموعه من العناصر الهمه عن فريضه الحج والإكرام مواقيت الإحرام وكيفيه الإحرام والنحو وقام بعض الحضور بالقاء الاسئله وقامت امينه المكتبه بالاجابه عليها.

كما نظم بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق قراءة فى كتاب حيوانات جاء ذكرها فى القرآن الكريم وهى البقرة وقراءة القصة عن اب عنده ثلاثه ابناء وعندهم بقرة وربى أولاده على الصدق والأمانة وقصة الطفل الزى كان بار بأمه فى سورة البقرة عندما اشترو منة البقرة باغلى دينارات لأن أراد الله أن يغنيه لانه بار بامه فزبحوها وضربو بدمها على القتيل فقال عن القاتل فى أيام سيدنا موسى علية السلام