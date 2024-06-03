يقوي العظام| طريقة عمل البيض الأومليت بالسبانخ

البيض الأومليت بالسبانخ من الأطباق الصحية واللذيذة التي يمكنك تحضيرها كوجبة إفطار غنية بالفوائد الهامة لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تخضيره بالخطوات.

أومليت البيض الحار بالسبانخ

طريقة عمل أومليت البيض الحار بالسبانخ

المقادير

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الفلفل الحار : حسب الرغبة

- البيض : 6 حبات

- حليب : ملعقة كبيرة

- ورق السبانخ : كوب (بيبي)

- جبن موزاريلا : ثلث كوب (مبشور)

- صدر الدجاج : 1 صدر (منزوع الجلد والعظم)

طريقة التحضير

في مقلاة صبّي الزيت حتى يسخن على حرارة متوسّطة، ثمّ أضيفي الدجاج، مع نثر الملح والفلفل عليه ثم اطهي الدجاج لمدة 8 دقائق، مع ملاحظة تحوّل لونه إلى الذهبي بعد انقضاء الوقت المذكور ثم ضعي الدجاج المقلي جانباً.

كسري البيض في وعاء منفصل، ثم اخلطيه مع الحليب، ثمّ أضيفي أوراق السبانخ، والجبنة، والدجاج المقلي، مع التقليب.

نظّفي المقلاة، وسخّنيها على درجة حرارة خفيفة، مع توزيع جزء من الخليط السابق بواسطة الملعقة، حتّى يغطّي كلّ قعر المقلاة، مع ترتيب الجوانب، ثم اطهي الأومليت لمدة 6 دقائق مع تكرّار العمليّة حتّى نفاذ الكمّية، وقدمي الأومليت ساخناً.

فوائد تناول البيض

تقوية بنية العظام

البيض هو مصدر جيد لفيتامين "D" اللازم لصحة وبناء العظام، بالإضافة إلى دوره في خفض مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام والمفاصل مثل هشاشة العظام أو الكساح أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

تعزيز الجهاز المناعي

يحتوي البيض على فيتامين أ، وD، وحمض الفوليك، أحد أهم العناصر اللازمة لتحسين وتعزيز الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض الخطيرة والفيروسية.

تحسين حالة الجلد

يُعد البيض مصدر ممتاز لفيتامين "أ"، وعنصر البيوتين والسيلينيوم، ولا شك أن كلاهما من العناصر المهمة والمفيدة لحماية وتحسين حالة الجلد، حيثُ يعمل فيتامين "أ" على إصلاح وتحسين حالة الجلد، بينما يساهم "البيوتين" في حفظ الجلد وكذلك الشعر وتنمية المواد المُغذية له، بينما يقي "السيلينيوم" البشرة من خطر أضرار الأكسدة.

تحسين الرؤية

يساهم البيض في تحسين الرؤية وخفض مخاطر الإصابة بأمراض العين المختلفة كالعمي والمياة البيضاء والزرقاء، لاحتوائه على فيتامين B2والبيوتين اللذان يحافظان على معدل الأيض.

استدامة إنتاج خلايا الدم

يعزز البيض من تكوين خلايا الدم الحمراء لاحتوائه على حمض الفوليك، وفيتامين B2.