رئيس النواب يوجه الشكر للحكومة المستقيلة

القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة كلمة "بشأن "تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة الى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

نص الكلمة:

تلقيت الآن خبر استقالة الحكومة الحالية، وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصري.

متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية سيما الواردة ببيان رئاسة الجمهورية بشأن قبول استقالة الحكومة.