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الإثنين 03 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس النواب يوجه الشكر للحكومة المستقيلة

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة  كلمة  "بشأن "تقدم الحكومة الحالية  بالاستقالة الى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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رئيس شباب النواب: الموازنة تأتي في ظروف اقتصادية صعبة

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رئيس النواب يغلق باب المناقشة حول مشروع الموازنة العامة للدولة

نص الكلمة:

تلقيت الآن خبر استقالة الحكومة الحالية، وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصري.

متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية سيما الواردة ببيان رئاسة الجمهورية بشأن قبول استقالة الحكومة.

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