رئيس النواب يغلق باب المناقشة حول مشروع الموازنة العامة للدولة

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ووافق المجلس على غلق باب المناقشة.

ومن جانبه نفي الدكتور محمد معيط وزير المالية ماثير حول تغيير بعض البيانات والارقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024-2025.وذلك على خلفية ما اثير فى الجلسة العامة حول إعلان صندوق النقد الدولي عبر موقعه ارقاما مختلفه عن ما جاء فى مشروع الموازنة الجديد .

وقال الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب :فى شهر فبر اير الماضي تم مناقشة عددا من الأمور مع خبراء صندوق النقد الدولي .لافتا إلي أنه ليس بالضرورة أن يأخد صندوق النقد الدولي بتقديراتنا وهناك فارق كبير بين البيانات والمعلومات التى تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التى يصدرها صندوق النقد الدولي .

وأستطرد الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا:ليس بالضرورة ان تتماشي ارقامنا مع تقديرات صندوق النقد الدولي .

وأوضح الدكتور محمد معيط إلي ان الحكومة الزمت بالموعد الدستوري وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025يوم 31 مارس ،وذلك بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو ،وسعر الفائدة ،والتضخم ،وسعر الصرف.

وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا:احنا بنشتغل كوازة مالية على 3 سيناريوهات ونناقش هذة السينايورهات ونناقشها ونعمل عليها حتى أخر لحظة