رئيس شباب النواب: الموازنة تأتي في ظروف اقتصادية صعبة

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موافقته علي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، والموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن إعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة للعام المالي 2024/2025 قد جاء فى ظل استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية التي يواجهها العالم وما نتج عنها من موجات تضخم غير مسبوقة، وما تبعها من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات وزيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين.

واضاف :" أنني على ثقة تامة فى قيادة وإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية وما تتخذه فى هذا الصدد من إجراءات للإصلاح الاقتصادي لعلاج العديد من التشوهات وأوجه الخلل في هيكل الموازنة العامة للدولة بهدف ضبط مصروفاتها وتعظيم إيراداتها وترشيد الدعم وحوكمته بما يضمن وصوله لمستحقيه.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بجهود لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي على هذا التقرير الوافي وعلى الجهد الذي بُذل في إعداده بشكل تحليلي وتفصيلي دقيق.

وأوضح أنه بشأن مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات الداخلة فى نطاق اختصاص لجنة الشباب والرياضة وهي (ديوان عام وزارة الشباب والرياضة – مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب)، فقد عقدت اللجنة عشرة اجتماعات أيام 14 و15 و16 من مايو 2024، واطلعت على ما أُدرج في مشروع قانون ربط موازنة وخطة كل جهة من الجهات المشار إليها من تقديرات مالية متوقعة لمصروفاتها وإيراداتها، واستمعت إلى ملاحظات ومقترحات تلك الجهات بشأن مشروعات قوانين ربط موازناتها والخطة للعام المالي 2024/2025،.

وأشار إلي أن أبرز توصيات اللجنة علي موازنات وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها وموازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب جاءت أبرزها علي النحو التالي :-

أ – بالنسبة لديوان عام وزارة الشباب والرياضة:

زيادة التقديرات المالية المتطلبة طبقا لاحتياجات وزارة الشباب والرياضة في بنود أبواب موازنتها المختلفة على أن يتم التعزيز من قبل وزارة المالية على مدار العام المالي، حتى تستطيع الوزارة تنفيذ برامجها وانشطتها وتحقيق المستهدف منها لتنمية النشء والشباب.

ب – بالنسبة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات:

زيادة المخصصات المالية لبنود أبواب موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وكذلك زيادة الموازنة الاستثمارية نظراً لتغيير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.

جـ - بالنسبة للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب:

1 – زيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 70 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتكليف وتوجيه رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية.

2 – زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 130 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه وذلك لتمويل عجز النشاط (الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي).

د – بالنسبة للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي:

الاستفادة من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، في تحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته، والاستفادة من الطروحات الاستثمارية في تحقيق عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة بما يعزز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.