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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع كاسيميرو

كاسيميرو
كاسيميرو

يبحث النصر السعودي عن التعاقد مع الدولي البرازيلي كاسيميرو، لاعب ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي، وذلك من أجل تدعيم العالمي خلال الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي البرازيلي يعد أحد أولويات النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يعد أفضل اللاعبين لتدعيم وسط الفريق السعوددي.

وأشارت إلى أن النصر بدأ الحديث مع ممثلي اللاعب لمعرفة متطلباته المادية من أجل اتمام التعاقد خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن كاسيميرو يمتلك عقدًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى يونيو من عام 2026 المقبل.

الجدير بالذكر أن كاسيميرو أحرز 5 أهداف وصنع 3، في 32 مشاركة مع الشياطين الحمر، خلال الموسم المنصرم.

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