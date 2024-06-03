لمواجهة أزمة الدواء.. توزع 4 آلاف و853 علبة دواء لأهالى غرب بالإسكندرية

قامت نقابة الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بتنظيم 5 قوافل طبية شملت مناطق شرق والعجمي ووسط الطبية، بالإضافة إلى قافلة كبيرة بالتعاون مع كلية الصيدلة بالعلمين اتجهت إلى مدينة الحمام.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، إن القوافل شملت عدة تخصصات طبية منها ( أطفال- باطنة- نساء- جراحة- عظام وغيرها ...) واستهدفت مناطق، الحمام، محرم بك، العجمي، قرى أبيس السابعة والثامنة والعاشرة والرابعة والثانية، وعزبة سكينة، جانوتي، وعزبة الموظفين.مشيرا إلى أنه جرى تقديم العلاج مجانا للمواطنين بإجمالي عدد 4853 علبة دواء.

وأضاف «أنسي» أن النقابة حريصة على المشاركة في القوافل الطبية والعلاجية مع مختلف الجهات الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به من خلال صرف الأدوية المجانية، بالإضافة إلى صرف روشتات الأدوية بشكل يومي للمحتاجين من غير القادرين، وذلك بمقر النقابة في سموحة.

وأضاف أنسي أن النقابة حريصة على المشاركة في القوافل الطبية والعلاجية مع مختلف الجهات الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به من خلال صرف الأدوية المجانية، بالإضافة إلى صرف روشتات الأدوية بشكل يومي للمحتاجين من غير القادرين، وذلك بمقر النقابة في سموحة.

ودعا أنسي جميع الصيادلة للمشاركة في هذه المبادرات الخيرية التي تقوم بها النقابة من خلال التبرع بالأدوية الزائدة عن حاجتهم، بتسليمها لدى مسئولي لجنة "الدواء حياة" بمقر النقابة في سموحة.

الجدير بالدكر ان ّ قطاع الأدوية يعد ي أحد أكثر القطاعات تضرّرًا وهو ما انعكس بدوره على أسواق الدواء بمصر، وخلق أزمة نواقص في بعض الأصناف والمجموعات الدوائيّة، إضافة لارتفاع أسعار العديد منها.

وخلال الأشهر الأخيرة اختفت عشرات الأصناف الدوائيّة المخصّصة لعلاج معظم الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكّريّ والقلب والمرارة والغدّة الدرقيّة والكلى واضطرابات المعدة وحمّى البحر المتوسّط، والسرطان، إلى جانب نقاط الأنف للرضّع والكبار وعدد كبير من أدوية البرد وأمراض النساء، وتتراوح نواقص الأدوية في السوق بين 30 إلى 40%، من بينها 15% أدوية ليست لها بدائل،