170 أضحية لاستهداف 55 قرية بالدقهلية

تستعد المديريات والجمعيات لـ"عيد الأضحى" ومن بين الاستعدادات ما يأتى من مبادرات للجمعيات الخيرية، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية باستهداف 55 قرية من قرى محافظة الدقهلية خلال عيد الأضحى المبارك بذبح 170 عجل بلدى يتم توزيعهم على الفئات الأكثر احتياجًا من الأرامل، والمرضى، ومحدودى الدخل، وذوى الهمم من أبناء المحافظة من قبل جمعية الأورمان.

ويتم التوزيع على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد بمختلف مراكز محافظة الدقهلية عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها، والتى تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

القرى المستهدفة

تشمل خطة التوزيع قرى: جراح، والغراقة، وأبو داوود التابعين لمركز أجا، وكفر على، وكوم النور، والدبونية، وكفر الجوهرى، والحاكمية، والرحمانية، والمحمدية، وكفر المقدام، ودقادوس، وميت العز، ودنديط التابعين لمركز ميت غمر، وقرى طهواى، وطنبول الكبرى، وشبراهور، والحجايزة، وميت غراب، والعزب، والبلامون، وكفر عزام، وكفر غنام، وغزالة، وبرقين، وطماى الزهايرة، التابعين لمركز السنبلاوين، وكفر الصلاحات التابع لمركز بنى عبيد، وقريتى تاج العز، وبطاش، التابعين لمركز تمى الأمديد، وكفر طناح، وميت جراح، وميت محمود، وميت لوزة، وطناح التابعة لمركز المنصورة، وميت الحلوج التابعة لمركز دكرنس، والحمرات التابعة لمركز منية النصر، والعصافرة التابعة لمركز المطرية، ومنشأة شومان، والجزائر، والإصلاح، والشوامى، والبنزينة التابعين لمركز بلقاس.