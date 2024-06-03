إيهاب جلال يبدأ رحلة التحضير لمواجهة إنبي

بدأ إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي التحضير القوي لمواجهة نظيره فريق إنبي في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الإسماعيلي ضد إنبي في الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق 17 يونيو الجاري ، وتقام باستاد الإسماعيلية .

وطالب جلال جهازه المعاون في الإسماعيلي بتجهيز اخر خمس مباريات لفريق إنبي من أجل دراسة نقاط قوة وضعف الفريق المنافس قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين .

وقام جلال بعقد جلسات تحفيزية مع لاعبي الإسماعيلي عقب التعادل مع القناة في المباراة الماضية بدور الـ 32 ببطولة كأس مصر من أجل تحضيرهم للمباريات القادمة على أكمل وجه .

من جانب آخر، وضع الجهاز الطبى فى النادى الإسماعيلى، برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب الوسط محمد بيومى بعد تجدد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية فى تدريبات الدراويش من أجل محاولة تجهيزه للمباريات المقبلة.

وغاب محمد بيومى عن الإسماعيلى أمام بيراميدز والبنك الأهلى والقناة بسبب الإصابة والتى تجدد خلال مران الفريق لمباراة القناة فى الكأس ليخرج من حسابات إيهاب جلال خلال هذه المواجهة التى فاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخضع محمد بيومى لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال فترة التوقف الدولي الجارية، لمحاولة تجهيزه لمواجهة إنبي القادمة في الدورى، وإن كان الأمر صعبا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدهم خلال 25 مباراة مع تبقي 9 مباريات على نهاية المسابقة.