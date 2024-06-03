أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط ( القاهرة / الإسماعيلية والعكس) اعتباراً من يوم السبت الموافق 2024/6/8، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءاً على تعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبياناتها كالاتى :

- تعديل تركيب قطارات (1113 ، 954 ، 961 ، 962 ) القاهرة الإسماعيلية والعكس بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية .

- إمتداد مسير قطاري ( 113، 962 ) لمحطة القاهرة طبقاً للجداول المرفقة .

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب .

