الخطيب يكرم سيدات طائرة الأهلي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تكريم لاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات وجهازهن الفني والإداري والطبي، تقديرًا لما حققه الفريق خلال الموسم المنقضي، والفوز ببطولات الدوري والسوبر المصري وكأس مصر.

وأشاد رئيس النادي بما قدمته اللاعبات على مدار الموسم بالكامل، وتحقيق ثلاث بطولات، مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر هي الأفضل في مصر بشكل عام.

وأشار إلى أنه بشكل شخصي لم يكن سعيدًا بخسارة لقب بطولة إفريقيا، لأن الفريق البطل يجب ألا يفرط في أي فرصة لتحقيق كل البطولات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الرياضة تحتمل المكسب أو الخسارة، ولكن يجب الاجتهاد وتقديم كل ما يمكن بجد وتركيز حتى آخر لحظة.

وأضاف محمود الخطيب أن الأسماء تتغير ولكن تظل شخصية وثوابت الأهلي باقية وتتوارثها الأجيال، وأن كل عناصر الفريق تملك فرصة لا تعوض لتحقيق إنجازات عديدة وكتابة التاريخ، مشيرًا إلى أن المسؤلية كبيرة وصعبة على الجميع خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام حديثه طلب الكابتن محمود الخطيب من اللاعبات والجهاز الفني والإداري والطبي ضرورة الاستعداد بقوة للموسم الجديد، والتجهيز للحصول على كل البطولات وتحقيق العلامة الكاملة.