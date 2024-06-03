نجم البرازيل السابق يتحدث عن تجربة برونو سافيو مع الأهلي

تحدث أنتونيو كارلوس زاغو نجم منتخب البرازيل وفريق روما السابق ومدرب منتخب بوليفيا الحالي عن ارتباطات بوليفيا الدولية خلال المرحلة المقبلة ، كذلك الفترة الاحترافية التي خاضها برونو سافيو مع الأهلي.

وقال نجم البرازيل السابق خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين..

نستعد بقوة للمشاركة في كوبا اميركا وهو تحدى كبير لمنتخب بوليفيا ونسعى لتقديم عرض جيد في بطولة كأس امم امريكا الجنوبية المقبلة

برونو سافيو كان لاعبي المفضل وكان لديه فرصة كبيرة بلعبه مع النادي الاهلي لكن لا اعرف لماذا لم يظهر بمستواه المعهود مع الاهلي ولكن اعتقد ان حالته المزاجية سبب نجاح تجربته في مصر

لعبت مع احمد حسن في فريق بشكتاش التركي وهو قائد عظيم ودوما كان يحاول ان يجعل زملائه بالفريق على ارضية الملعب في حالة نفسية جيدة

احمد حسن لاعب كبير وسريع ويفكر في اكثر من تفكير بذات الوقت وهو ما يسبب مشاكل للخصم خصوصا في المراوغة.. وارسل له تحياتي واقول له: "واحشني يا احمد يا حسن"

منتخب البرازيل والارجنتين ابرز المنتخبات المرشحة للفوز بلقب كوبا اميركا هذا الصيف .. منتخب البرازيل يمتلك العديد من اللاعبين المميزين وابرزهم فينيسيوس جونيور

محمد صلاح لاعب مهاري ويضيف لأي فريق يلعب معه وهو نفس استايل احمد حسن في أمور كثيرة واتمنى في يوم من الايام ادرب صلاح