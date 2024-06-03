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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزارة التربية والتعليم تطلق معسكر الأطفال وأولياء الأمور بأسوان

جانب من المعسكر
جانب من المعسكر

أطلقت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، معسكرًا للطلاب وأولياء الأمور بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 25 مايو وحتى 29 مايو 2024. 

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنمية المهارات الحياتية للطلاب والطالبات من خلال الأنشطة التربوية لإكسابهم السلوكيات الإيجابية التي تمكنهم من التواصل والاتصال الفعال، والتعايش السلمي داخل المجتمع. 

وأقيم المعسكر تحت إشراف ومتابعة الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة. 

وزير التربية والتعليم يوجه بتقديم الرعاية المتكاملة لمراحل الطفولة

معسكر التربية والتعليم في أسوان

وتأتي إقامة المعسكر في إطار توجيه وزير التربية والتعليم بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية المتكاملة لمراحل الطفولة من خلال التربية الإيجابية، وأساليب التدريب المبتكرة الملائمة للأطفال لإكسابهم القيم وتحقيق المواطنة الصالحة، وكذلك تنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن.

وضم المعسكر 100 طفل من مرحلة التعليم الأساسى و25 من أولياء الأمور، وكذلك 25 من إخصائيي الأنشطة (مسرح - صحافة - تربية اجتماعية - تربية رياضية).

معسكر وزارة التربية والتعليم في أسوان 

وتضمن معسكر وزارة التربية والتعليم ورش عمل للطلاب، وجلسات عصف ذهني، ومناقشات جماعية، وعمل تعاونى للتربية الإيجابية ودوائر الحكى، وحقوق الطفل والمواطنة الصالحة، ومخاطر الإنترنت .

واختتم المعسكر فعالياته على مسرح نقابة المعلمين بتقديم العروض المسرحية، والإلقاء والشعر لحث الطلاب على الانتماء والتعبير عن الذات، بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وأعضاء نقابة المعلمين، وعدد من أولياء الأمور، ومدربى ومسئولى البرنامج من المجلس القومى للطفولة والأمومة.

معسكر وزارة التربية والتعليم في أسوان 

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