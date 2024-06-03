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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استعدادًا لعيد الأضحى..

وزارة الزراعة تُخفض أسعار الكبدة والكفتة في معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انخفاض أسعار الكبدة البلدى والكفتة البلدى داخل معرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام بالمتحف الزراعى بالدقي، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

تفاصيل العروض:

  • سعر كيلو الكبدة البلدى: 245 جنيهًا
  • سعر كيلو الكفتة البلدى: 240 جنيهًا
  • سعر كيلو اللحمة البلدى: 250 جنيهًا
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مميزات العروض:

  • أسعار مخفضة: تُقدم الوزارة أسعارًا مخفضة للكبدة والكفتة واللحمة البلدى في المعرض.
  • توفر جميع احتياجات الأسرة: يتوفر في المعرض جميع احتياجات الأسرة المصرية من اللحوم والمنتجات الغذائية.
  • استمرار العروض: تستمر عروض الأسعار المخفضة على مدار أيام الأسبوع حتى وقفة عيد الأضحى المبارك.

جهود وزارة الزراعة:

  • توفير 274 منفذًا ثابتًا: تُوفر الوزارة 274 منفذًا ثابتًا في جميع محافظات الجمهورية لبيع اللحوم والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.
  • 33 منفذًا متحركًا: تُشغل الوزارة 33 منفذًا متحركًا تجوب المحافظات وتنتشر في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.
  • مشاركة القطاع الخاص: يُشارك القطاع الخاص بنسبة 20% من المعروض في معرض "خير مزارعنا لأهالينا".
  • دعم قطاعات وزارة الزراعة: تُوفر قطاعات وزارة الزراعة 80% من السلع المعروضة في المعرض، مما يساهم في انخفاض أسعار المنتجات.
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تهدف وزارة الزراعة من خلال هذه العروض إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ودعمهم في الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

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