الزراعة تعلن عن توفير أضاحي حية بأسعار 210 للضأن والبقري بـ 175 جنيها

أعلنت وزارة الزراعة عن توفير أضاحي حية للمواطنين بدءا من اليوم الأحد و ذلك استعدادا لعيد الاضحي المبارك.

أكد الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة ومسئول منافذ البيع جاهزية الوزارة بشكل مباشر ومنظم لاستقبال عيد الأضحى وغيره من المناسبات على مدار العام، حيث أولت الوزارة اهتمام بالغ لزيادة عدد المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية التي يقدر عددها الآن بـ274 منفذا، ومقرر بنهاية العام الجاري الوصول لـ300 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية، وهذه المنافذ منوط بها ضخ أكثر من 200 سلعة بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح من 20 لـ50% في بعض السلع، وتحرص الوزارة على ضخ كميات كافية من السلع لسد احتياجات المواطنين.

واوضح صالح في تصريحات للوفد أن الوزارة تمتلك العديد من مزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية، وبناءً عليه تم تحديد نقاط ارتكاز لخدمة المواطنين راغبي شراء الأضاحي بمختلف المحافظات، حيث يوجد أماكن في قرية "شندويل" بسوهاج، وقرية "مُشتهر" بالقليوبية، وجزيرة "الشعير" بالقناطر الخيرية، بخلاف وجود أكبر شادر في مزرعة "كفر غطاطي" بالجيزة، ويُقدر سعر الكيلو الواحد من لحم الخراف الحية قائم 210 جنيه، وسعر كيلو لحم الخروف البرقي قائم 250 جنيه، وسعر كيلو لحم الماعز والجديان القائم 230 جنيه، أما أسعار الجاموس القائم فتتراوح ما بين 150 لـ155 جنيه، وسعر كيلو اللحم البقري القائم بـ175 جنيه، كما يوجد أيضًا لحوم مذبوحة بسعر 250 جنيه للكيلو الواحد، وكفتة بـ240 جنيه، وكبدة بـ245 جنيه، وهذه المنافذ الثابتة تتواجد في مقرات "مديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي وبعض مزارع قطاع الإنتاج والمحطات البحثية" على مستوى الجمهورية، هذا بخلاف المنافذ المتحركة والتي يُقدر عددها بـ33 منفذ متحرك يجوب المحافظات وتحديدًا بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتنسيق مع المحافظين.