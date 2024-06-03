جامعة أسيوط تدعو منتسبيها للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تشارك جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما توليه الدولة المصرية من أهمية لعملية التنمية المستدامة.

وتدعو جامعة أسيوط منتسبيها وتشجعهم على المشاركة في المبادرة، حيث تأتي أهمية المشاركة فى الدورة الثالثة 2024، للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إطار الجهود الوطنية المكثفة برعاية فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة، ومواجهة مشكلات تغير المناخ ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ أفراد المجتمع الجامعى من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بضرورة المشاركة فى "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، الدورة الثالثة 2024، والتى تعد فرصة مميزة لعرض أفكارهم وابتكاراتهم و أنشطتهم المتنوعة للاستفادة منها لخدمة الوطن.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن هناك اهتمامًا عالميًا متزايدًا في العقدين الأخيرين بالمبادرات التي تنادي بالتنمية المستدامة على البيئة، والمشروعات الخضراء، مما يجعل من الضرورة أن تكون الجامعة سباقة في إنجاز المشروعات البحثية في هذا المجال، لافتًا أن الجامعة تسهم بدور فعال في التوعية بقضايا البيئة ومخاطرها، وتنفذ أنشطة بيئية تصممها مختلف الكليات، والتوجيه بإجراء الدراسات والأبحاث والأنشطة البيئة المختلفة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى أن المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية تعتبر من المبادرات المهمة من أجل تعزيز جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً أن مشاركة باحثين جامعة أسيوط وأفراد المجتمع الجامعي، يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في تحفيز الابتكار الأخضر وبناء قدرات المشاركين في المبادرة لخدمة المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط ،أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ،التمكين وتكافؤ الفرص، المكون التكنولوجى الذكى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم إلى شروط تقديم المشروعات في المبادرة، والتي تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل، وله نتائج مدعومة بأدلة وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يكون المشروع في الفئة الخاصة به حيث تم التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات.

وأضاف الدكتور محمود عبدالعليم إلى أنه بختام الدورة الثالثة من المبادرة سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP29 فى نوفمبر 2024 بدولة أذربيجان والحصول على جوائز مالية مُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية مختلفة.

جدير بالذكر ؛ أن تقديم المشروعات والمشاركة في المبادرة يتم من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني لها (http://www.sgg.eg).