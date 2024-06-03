«القليوبية» تطلق مبادرة للاحتفال بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم بمقر مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة ليال عشر إحتفالا بالعشر الأوئل من شهر ذي الحجة، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وفضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة ، مديري الادارات الفرعية على مستوى المحافظة ولفيف من أعضاء ومسئولى مراكز الشباب على مستوى المحافظة ، وتأتى المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية .

بدأت الفعاليات بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ، وفقرات من الابتعالات والانشاد الدينى ، قدمها أعضاء مراكز الشباب ، ثم اعقبها كلمات ترحيبية وكلمة وندوة تثقيفية لفضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الاوقاف تناول فيها فضل. العشر الاوائل من ذى الحجة وشرح لمناسك فريضة الحج.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مبادرة ليال عشر تهدف إلى نشر الوعي الديني بين النشء والشباب بأهمية وفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والتي تنطلق من أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه ، بتكثيف البرامج والأنشطة لتعظيم دور مراكز الشباب فى بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعى لدى النشئ والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل .

وأضاف الصبروط ، بأن مبادرة ليال عشر تأتى ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات الشبابية والمجتمعية والدينية التى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الآونة الأخيرة ومنها مبادرة كان خُلقُه القرآنَ ﷺ لتكريم حفظة القرءان الكريم ومبادرة تجلى مولد الهادى احتفالا بالمولد النبوى الشريف ، ومبادرة سدرة المنتهى احتفالا بذكري الاسراء والمعراج ، مبادرة الأقصي بين الماضى والحاضر احتفالا بذكرى النصف من شهر شعبان وتحويل القبلة، مبادرة أمى تاجى احتفالا بعيد الام ، والعديد من المبادرات المجتمعية التى تم تنفيذها فى الفترات السابقة وحققت نجاحا ومردودا إيجابيا بين النشئ والشباب.

وعلى جانب اخر ، رحب فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود ، وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية ، بالحضور معربا عن سعادته بالتواجد وسط الشباب مشيرا الى اهمية الدور الذى تقدمه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فى نشر الوعى الثقافي والدينى لدى النشئ والشباب من خلال التعاون والتشبيك مع كافة المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي والتثقيفى والتوعوى.

فضل العشر الأوائل من ذى الحجة

وتناول فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود، فضل العشر الاوائل من ذى الحجة وشرح وافى لفريضة الحج وشروطها وموجباتها والحكمة من فرضها ومناسكها ، كما أكد وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية على فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ولياليها انها أيام خير وبركة يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، ومن فضل الله تعالى أن هيأ للمسلمين المواسم العظيمة، لتكون مغنما للطائعين، ومن أعظم هذه المواسم وأجلها ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا ألا وهي أيام عشر ذي الحجة، في هذه الأيام تتضاعف الحسنات إلى ثواب يزيد على ثواب المجاهدين .

تستهدف المبادرة 500 شاب وفتاة بكل إدارة فرعية من خلال ندوة تثقيفية توعوية بفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأهمية النحر في شهر الحج و ذكرى فداء اسماعيل عليه السلام لنشر الوعي الديني والثقافي وتصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء والشباب يذكر أن المبادرات المجتمعية والشبابية التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، تأتى بهدف توسيع قاعدة الممارسة وزيادة عدد المترددين على الهيئات الشبابية والرياضية وتستهدف الاستمرارية فى التنفيذ لتعظيم الاستفادة حيث يتم تكرار وتعميم تلك المبادرات بشكل دورى بالإضافة للتأكيد على أن مراكز الشباب لايقتصر دورها على الرياضة فقط بل يمتد ويتنوع لكافة المجالات الثقافية والاجتماعية والدينية وكافة المحاور الخاصة ببناء وتشكيل الوعى والشخصية المتكاملة لدى النشئ والشباب .