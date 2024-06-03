"صوتك مسموع" تستقبل 802 ألف رسالة منها 129 ألف شكوى تم حلها

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً مُفصلاً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو 2024 في حل الشكاوى الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة ومدى سرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمبادرة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.

وأكد اللواء هشام آمنة أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقى شكاواهم، ومطالبهم، والعمل على حلها، ومن هنا تعمل الوزارة على قدم وساق من خلال مبادرتها "صوتك مسموع " لتأتى تعبيراً حقيقياً وفعالاً عن حرص القيادة السياسية بالتأكيد على أهمية التواصل المستمر بين المسئولين والمواطنين، و بدء مرحلة جديدة تعتمد على أسس عصرية فى إطار جهود الدولة الرامية الى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر مايو 2024 حيث استقبلت 802 ألف و773 رسالة منها 129 ألف شكوى، تم الاستجابة لـ 126,7 ألف شكوى منها بنسبة 98,2%، وجارى حل 1953 شكوى، مشيراً إلى أن الاستجابة لشكاوي المواطنين تمثل معيار مهم من معايير أداء تقييم القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات.

وكشف اللواء هشام آمنة، نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو الماضى، حيث تلقت المبادرة 5005 ألف رسالة منها 480 شكوى، تم الرد منها على 382 شكوى منها بنسبة 79,6% وجارى حـل 98 شكوى، مؤكداً على حرص الوزارة على التطوير المستمر لآليات تلقى ومعالجة الشكاوي عبر مبادرة صوتك مسموع للتيسير والتسهيل على المواطنين في جميع المحافظات، بما يتيح الفرصة للمواطنين لتسجيل شكاواهم من خلالها، مشيراً إلي انه يتابع بصفة دورية تقييم الاجراءات المتخذة في الشكاوي من المحافظات والإدارة المحلية لضمان تحقيق الرضا الكامل للمواطن

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير أوضح أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالاشغالات 147شكوى ، ويليها شكاوى القمامة وبلغ عددها 139 شكوى ثم مخالـفات البــناء بـ 49 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعــية واملاك الدولة بعدد 42 شكوى، وشكاوى الفساد 6 شكاوى ،اضافة الى97 شكوى خاصة بتعـريفة الركوب وزيادة الاسـعار ، وتم توجـيهها للجـهات المختصة لاتخـاذ اللازم.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مبادرة "صوتك مسموع " تحرص بالفعل على تحسين معدلات وزمن الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم وبلاغاتهم من خلال قنواتها المتنوعة والمتعددة والتى تتميز بالسهولة والقرب من المواطن بما يساهم في زيادة قدرتها على الوصول الى اكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف الفئات حيث يستطيع كل منهم استخدام الوسيلة التي تناسبه لعرض مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطن والمحليات التي تقدم خدماتها له في جميع المحافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن المبادرة تلقت خلال شهر مايو الماضى عدد 1350رسالة عن طريق الواتس آب تضمنت 286 شكوى تم حل 212 شكوى منها بنسبة 74,4% وجارى حل 73 شكوى ، وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3610 رسالة من المواطنين تضمنت 186 شكوى تم حل 162 شكوى منها بنسبة 87,1 % وجارى حل 24 شكوى، و بلغ عدد المتابعين للصفحة 91 ألف و723 متابع ، كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى عدد 45 رسالة تضمنت 9 شكوى تم الاستجابة لـ 8 شكاوى منها، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 535 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وتم توجيهها للجهات المختصة.

وقال وزير التنمية المحلية إن مبادرة "صوتك مسموع" أصبحت أحد الجهات الأساسية لتحقيق تواصل المواطنين مع الإدارة المحلية بأجهزتها المختلفة، وبما يساعد فى تطوير مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستويات الأداء،واصبح لها دور فعال وحيوى للمواطن فى مختلف الظروف والمواقف المختلفة والطارئة، موضحاً أن يولى اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية في دعم فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بكل الإمكانيات اللازمة، مما ساهم بشكل كبير فى تطوير قدراتها، وانعكس سريعاً وايجابياً على تحسن مستويات الاستجابة للشكاوى الواردة لها كماً ونوعاً.



